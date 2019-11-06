На Вологодчине из-за паводка без света остались четыре района

В Вологодской области из-за сильного паводка без электричества остались четыре муниципальных района - это Никольский, Кич-Городецкий, Тотемский и Бабушкинский, сообщает пресс-служба правительства региона.

"РГ" уже писала о том, что на Вологодчине за последние два дня выпала месячная норма осадков. Есть подтопления. В Вологодском районе объявили режим повышенной готовности, а в Череповецком - режим ЧС. Как сообщили в администрации муниципалитета, малые и большие реки вышли из берегов. Часть деревень Череповецкого района отрезана, дороги перекрыты.

Над ликвидацией последствий аварий с электричеством работают более 350 специалистов. Они ищут повреждения, проводят превентивные мероприятия, чтобы отключения не повторились вновь. Задействованы 109 единиц техники.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в ближайшее время синоптики прогнозируют резкое понижение температуры до минус 12 градусов, в связи с чем возможно осложнение дорожной обстановки.