Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону отложил судебное заседание по делу Натальи Стришней из-за ее состоянии. Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".

Наталье Стришней и ее брату Ивану инкриминируют вымогательство примерно 70 миллионов рублей. В конце октября ей продлили арест еще на шесть месяцев. На предприятие "Слава Кубани", директором которого числится, наложен арест. Обвиняемой грозит 15 лет тюрьмы. А ее бывший муж с 2013 года отбывает 20-летний срок.

Напомним, так называемая "банда Цапка" держала в страхе станицу Кущевскую с 1998 по 2010 год. На их счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей.