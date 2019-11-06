Госсовет Крыма согласовал назначение вице-премьеров правительства РК

Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение шести заместителей председателя Совета министров РК. Такие решения приняты сегодня на заседании сессии республиканского парламента.

Обновления состава не произошло. На постах останутся вице-премьеры Юлия Жукова (работает в этой должности с мая 2018 года), Евгений Кабанов (с ноября 2018-го), Игорь Михайличенко (с октября 2016-го), Павел Королев (с декабря 2016 года). Также согласованы назначения вице-премьера - министра финансов Ирины Кивико (с ноября 2018 года) и зампредседателя СМ РК - постоянного представителя РК при президенте РФ Георгия Мурадова (с августа 2014 года). Кандидатуры подал в Госсовет глава Крыма Сергей Аксенов.

Также депутаты согласовали отставку находящегося под следствием Виталия Нахлупина. Сегодня же стало известно, что уходят со своих постов вице-премьеры Алла Пашкунова, Лариса Опанасюк и Дмитрий Полонский.

Напомним, ранее заместителями председателя СМ Крыма были назначены Елена Романовская (совмещающая пост с должностью министра труда и соцзащиты РК) и Андрей Рюмшин (совмещающий его с постом министра сельского хозяйства РК).