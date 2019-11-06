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06.11.2019 10:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые "хвастливые" города России

Текст: Ирина Белова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сочи, Челябинск, Краснодар стали лидерами рейтинга самых хвастливых городов России, по данным федерального соцопроса, проведенного в октябре нынешнего года агентством ZOOM МАRKET.

Всего в рейтинг вошли 25 городов. Кроме лидеров, в Топ-10 вошли Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва, Самара. Что интересно, что столица оказалась на девятом месте, пропустив Иваново.

Последнюю пятерку самых хвастливых городов замыкают Владивосток, Нижний Новгород, Пермь, Новосибирск и Омск.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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При этом хвастливым себя назвал только один процент респондентов, попавших в выборку.

По мнению экспертов, хвастливость в первую очередь выражена тем, что многие люди не чувствуют себя достаточно уверенными, самодостаточными, способными на что-то без чужого одобрения и им нужно подтверждение своих успехов от других людей.

Стоит отметить то, что многие успехи, которыми любят хвалиться, мнимые. Как правило, хвастаются своим материальным положением, покупками, социальным статусом или знакомством с известными или влиятельными людьми.

Опрос проводился в 25 городах России по методу личных интервью. Общая выборка составила три тысячи респондентов.

Респондентам задавали вопросы, часто ли они делятся своими успехами и достижениями с другими людьми, приятно ли им рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они недоступны, любят ли они подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения и могут ли назвать себя хвастливым человеком?

Накануне "РГ" назвала регионы России с самыми позитивными пользователями соцсетей. Они живут в Крыму, Костромской области, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

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