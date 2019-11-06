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06.11.2019 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стали известны самые популярные для новогоднего отдыха регионы РФ

Текст: Илья Изотов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Названа десятка самых популярных направлений для новогоднего отдыха, которые выбирают россияне на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Фото: iStock
Петербург стал лидером популярных осенних турмаршрутов

Согласно данным российского сервиса бронирования Tvil.ru, рейтинг возглавили Крым, Краснодарский край и Ленинградская область. Далее следуют Московская, Кемеровская, Тверская и Ярославская области, Карелия, Татарстан и Ставропольский край.

При этом цены на отдых разнятся в два-три раза - от 1,9 до 12 тысяч рублей в сутки. Больше всего дней россияне хотят задержаться в Крыму и на Кубани - 5,6 и 5,7 ночи соответственно. А самые короткие поездки планируют в Ярославскую область - всего на три ночи.

В Крыму новогодний отдых обойдется в 2723 рубля в сутки, в Краснодарском крае - 3889,5 рубля. Дешевле всего сутки новогодних каникул обойдутся на Ставрополье - в среднем 1,9 тысячи рублей, дороже всего - в Кемеровской области - до 12 тысяч рублей.

Компаниями (до шести человек) туристы поедут отправиться в Кемеровскую, Тверскую и Ярославскую область. Ставрополье на Новый год популярно у туристов, путешествующих вдвоем. Семейные туристы с детьми выбирают для новогоднего отдыха Крым и Краснодарский край, Ленинградскую область и Карелию, а также Татарстан.

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