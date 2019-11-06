В Крыму с теплохода "Жан Жорес" подняли 61 тысячу снарядов

В Крыму с теплохода "Жан Жорес" за месяц поднято на поверхность и уничтожено всего 61103 взрывоопасных предмета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Среди поднятых со дна боеприпасов - две фугасные авиационные бомбы, авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты. В подводных работах на затопленном грузовом теплоходе участвовал сводный отряд МЧС России - 34 человека и шесть единиц техники, шесть плавсредств.

- Разминирование проходило с помощью шланга на глубине 17 метров в замкнутом пространстве, - рассказал участник операции, начальник водолазной группы СМО ГУ МЧС России по РК Андрей Лязин. - Из-за илистого дна водолазам приходилось работать практически вслепую. Несмотря на все сложности, обследование затонувшего теплохода, поиск, подъему и дальнейшее уничтожение взрывоопасных предметов завершено в полном объеме с соблюдением всех норм безопасности.

Снаряды подорвали на специально отведенном полигоне в районе мыса Опук.

Напомним, в январе 1942 года у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход "Жан Жорес", осуществлявший транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции. При атаках авиации противника он получил большие повреждения. Команде "Жан Жореса" удалось наскоро отремонтировать судно и взять курс на Феодосию. Но через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь под обстрелами противника было решено затопить корабль, на борту которого находилось огромное количество взрывоопасных предметов. Обследование судна и подъем боеприпасов начались в 2015 году.