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06.11.2019 18:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму суд арестовал задержанного за мошенничество адвоката

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Ялтинский городской суд принял решение арестовать на два месяца адвоката адвокатской палаты Республики Крым, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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- Адвокату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 4 января 2020 года, - уточнили в суде. - Кроме того, судом в отношении подозреваемого установлены ограничения.

Первое из них - это запрет покидать помещения по месту жительства бнз письменного разрешения следователя или контролирующего органа. Второе - вести переговоры с использованием всех средств связи - телефона или интернета. Третье - получать почтовые или телеграфные отправления , не связанные с расследованием уголовного дела. Наконец, последнее - общаться с потерпевшими и свидетелями по делу.

Напомним, подозреваемый адвокат запросил у представителя своего клиента 20 тысяч долларов США за назначение судом минимально возможного наказания за уголовное преступение. Адвокат успел получить - часть оговоренной суммы - 12,5 тысячи долларов, но был взят с поличными оперативникам УФСБ. ГУ СКР по РК завело дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ).

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