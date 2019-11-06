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06.11.2019 16:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Всероссийское казачье общество объединит 1,5 млн человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Всероссийское казачье общество постарается объединить под своим началом 1,5 миллиона человек - таково общее число реестровых и нереестровых казаков в России. Сегодня об этом на пресс-конференции в Краснодаре, посвященной планам развития Всероссийского казачьего общества, рассказал его новый атаман Николай Долуда.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Как уже писала "РГ", указом президента РФ вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда был назначен атаманом Всероссийского казачьего общества - новой федеральной структуры, объединившей 11 казачьих войск по всей стране.

- Основными задачами Всероссийского казачьего войска будут координация действий всех казачьих войск, а также патриотическое воспитание молодежи, поддержка и сохранение исторической памяти и традиций казачества, выработка единых стандартов несения службы для российского казачества, взаимодействие с зарубежными казачьими организациями, - пояснил Николай Долуда. - Наверняка также будет создана молодежная казачья организация, которая начнет действовать по всей стране. Потенциал казачества сейчас полностью не использован государством, и я надеюсь, что мы восполним это пробел.

Касаясь дальнейших планов работы, Николай Долуда отметил, что устав Всероссийского казачьего общества позволяет ему в течение трех месяцев совмещать одновременно должности атамана Кубанского казачьего войска и новой общероссийской структуры. За это время он планирует завершить все дела в крае и затем сосредоточиться на работе во Всероссийском казачьем обществе, штаб-квартира которого будет располагаться в Москве на улице Басманной. Должность вице-губернатора Краснодарского края Николай Долуда также покинет в связи с новым назначением.

Говоря о том, кто может стать атаманом Кубанского казачьего войска после него, Николай Долуда отметил, что это выборная должность, и его преемника должны избрать сами казаки. Если подходящей кандидатуры не появится в ближайшее время, то первый заместитель атамана войска, в соответствии с уставом, имеет право управлять организацией в течение шести месяцев. После этого новый атаман войска все-таки должен быть выбран. Николай Долуда пояснил, что при этом, вероятно, сохранится традиция, по которой атаман казаков одновременно является также вице-губернатором Краснодарского края.

По заявлению главы Всероссийского казачьего общества, многие принципы работы, показавшие свою результативность на практике и опробованные в Краснодарском крае, будут применены при планировании работы новой организации .

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