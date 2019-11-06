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06.11.2019 20:30
Рубрика: Экономика

Росавиация внепланово проверила авиакомпанию Azur Air

Текст: Александр Проценко

Росавиация провела внеплановую проверку Azur Air после инцидента в Барнауле, а компания заверила, что устранит все замечания.

Фото: Ольга Шаврова/ТАСС
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Поводом для проверки послужила информация о возможных неполадках на самолете Boeing, летевшем из Вьетнама и совершившего посадку в штатном режиме в Барнауле 25 сентября. В процессе руления к месту стоянки экипаж воздушного судна получил информацию от наземных служб о задымлении и возможном возгорании правой стойки шасси, после чего в целях обеспечения безопасности произвел немедленную эвакуацию пассажиров. Впоследствии информация о возгорании не подтвердилась. Тем не менее, Росавиация провела внештатную проверку авиакомпании и нашла некоторые несоответствия. Акт об этом был вручен руководству Azur Air 6 ноября.

Авиакомпания, получив документ, ознакомилась с ним и заявила о намерении устранить в срок все замечания и несоответствия, выявленные Росавиацией, сообщила директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасия Матюшина. Она добавила, что компания проведет служебное расследование, а работа над замечаниями и несоответствиями уже была начата во время работы комиссии.

"Azur Air также провела дополнительную проверку своего парка Boeing 767-300, по результатам которой замечаний выявлено не было. Компания планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия и представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой", - заявила Матюшина.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация
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