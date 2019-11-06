Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

"По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем", - уточнил он.

По словам высокопоставленного дипломата, речь идет о национальном достоянии всего сирийского народа. Российская сторона убеждена, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть.

Между тем стало известно о том, что США планируют проведение расширенной военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. По некоторым данным, американские военные наладили контрабанду сирийской нефти на 30 миллионов долларов в месяц.