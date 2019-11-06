Новости

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь фермерам Иркутской области 12:42
Как Минск украсят к новогодним праздникам 12:40
Пропустивший год Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ с "Ференцварошем" 12:31
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виталий Жигалин 12:29
На севере Москвы Жабенский пруд окрасился в кровавый цвет 12:26
Иран начал подачу газа в ядерные центрифуги на объекте в Фордо 12:25
В вузах и колледжах может появиться новая специальность 12:24
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных 12:19
Девять районов Новгородчины подтопило после сильных ливней 12:18
Сотню авиабомб выпустили Су-34 и Су-24 по мишеням в Зауралье 12:14
У сериала "Диверсант" будет третий сезон 12:14
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента 12:10
Обеспечивающие запуски и посадки "Союзов" машины-амфибии модернизируют 12:08
ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей 12:06
Минск приглашает на вечер памяти Арно Бабаджаняна 12:00
Медведев освободил Логинова от должности замглавы Минприроды РФ 11:57
Израильский самолет в последнем рейсе нарисовал в небе силуэт Boeing 747 11:55
Футболист "Зенита" Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины 11:50
В Вологодской области выпало больше месячной нормы осадков 11:49
СМИ: 36-летняя жена 70-летнего Ричарда Гира вновь беременна 11:39
Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти 11:38
В Германии задержали фальшивого медика, погубившую четырех пациентов 11:31
Суд отказался лишать родительских прав семью, пришедшую на митинг с ребенком 11:31
Российский боксер Бивол заявил о желании встретиться с Саулем Альваресом 11:30
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 11:38
Рубрика: Власть

Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Текст: Александр Саможнев

Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Сирийские военные взял под контроль важный нефтепромысел

"По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем", - уточнил он.

По словам высокопоставленного дипломата, речь идет о национальном достоянии всего сирийского народа. Российская сторона убеждена, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть.

Между тем стало известно о том, что США планируют проведение расширенной военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. По некоторым данным, американские военные наладили контрабанду сирийской нефти на 30 миллионов долларов в месяц.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Правительство МИД Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ
Захарова: Украина должна сделать конкретные шаги, если хочет мира
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
ВВС применит "полуавтоматическую журналистику" при освещении выборов