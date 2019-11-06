Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%

В последние дни октября инфляцию потянули вверх цены на гречневую крупу. По данным Росстата, они выросли на 7,3% по сравнению с октябрем прошлого года, а в 48 субъектах цены на гречку увеличились еще сильнее. До этого цены на гречку снижались около двух лет.

Но в целом годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%, а за месяц потребительские цены выросли на 0,1% после снижения в августе и сентябре. К концу года, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция может опуститься до 3,2%, но замминистра финансов Алексей Моисеев допускает снижение до 2,8%.

Тем временем аналитики ЦБ прогнозируют, что в январе 2020 года инфляция опустится до 3% под действием дезинфляционных действий финансовых госструктур и в связи с уходом эффекта от повышения ставки НДС. Возврат инфляции к цели в 4% произойдет не раньше конца 2020 года.