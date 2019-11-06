Самую дорогую Chevrolet Niva выставили на продажу в России

На портале Drom.ru появилось объявление о продаже уникального внедорожника Chevrolet Niva. Выставленный экземпляр из Тюмени оценили в 1,2 млн рублей.

Внедорожник "обут" в шины низкого давления и соответственно отличается внушительным дорожным просветом. Огромные 1300-миллиметровые колёса оригинальной конструкции имеют систему подкачки. От автомобиля-донора осталось не так уж и много, и сейчас машина представляет из себя рамный внедорожник с мостами от военного УАЗа.

Помимо этого, вместо обычного багажника автомобиль получил специальный интегрированный багажный модуль. В остальном, салон ничем не отличается от стандартной Chevrolet Niva.

Фото: Drom.ru

Что касается двигателя и коробки, то оба агрегата остались прежними. Внедорожник имеет постоянный полный привод и оснащается 1,7-литровым "атмосферником" мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В описании к объявлению продавец заявляет следующее: "Можно ехать в любом направлении куда смотрят глаза - по земле и по воде".

"Проходимец" доступен для эксплуатации на дорогах общего пользования, но потребуются так называемые "тракторные права" категории А2.

Напомним, Chevrolet Niva является лицензионной копией Lada Niva второго поколения. Модель с индексом ВАЗ-2123 дебютировала в 1998 году, Chevrolet Niva выпускается в Тольятти с 2002 года.