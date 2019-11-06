Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам. В частности, по депозиту "Сохраняй" максимальный доход теперь составит 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%. На максимальную доходность вкладов Сбербанка для массового сегмента вкладчиков повлияет и прекращение с 31 октября приема акционного вклада "Онлайн Плюс", ставка по которому предлагалась на уровне 5,75%.

Это явление наблюдается не только в Сбербьанке. Как следует из материалов ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках России по объему депозитов физлиц достигла 6,36% годовых. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.

Снижает доходность и Сбербанк. Как уже сообщалось ранее, в июле он снизил ставки по рублевым и валютным вкладам базовой линейки. А с 1 октября снизил ставки по своим ипотечным кредитам.