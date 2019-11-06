Семак: Ошибок тут не прощают

"Сегодня были моменты, которые мы не реализовали. В остальном, если говорить об игре, "РБ Лейпциг" действует более интенсивно, игроки более быстрые и в качестве перемещений, и в скорости принятия решений. Мы же все время запаздывали, интенсивность у них другая, так что это абсолютно заслуженная победа соперника. А нам надо работать. Пока шансы остаются, будем пытаться их использовать, выкладываться и привыкать играть в этом турнире. Ошибок тут не прощают, уровень высокий", - заявил Семак. Он не считает, что ошибся с тактикой на матч, выставив троих центральных защитников. А главную ставку команда делала на контратаки.

Главный тренер "Зенита" также рассказал об эмоциональном поведении Артема Дзюбы, который в нескольких эпизодах выражал недовольство действиями партнеров. "Это эмоции. Хотелось победить. Были какие-то моменты хорошие, голевые, где мы могли забить, но не забили, были моменты, где могли сыграть лучше, но не сыграли - отсюда и эмоциональная реакция. Никаких граней он не переходил", - сказал Семак.