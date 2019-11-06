Сербия отказалась от покупки комплексов С-400

Сербия не собирается покупать российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил президент республики Александар Вучич, сославшись на нехватку средств. В конце октября политик побывал на учениях "Славянский щит - 2019" и был впечатлен увиденным.

"Когда у вас есть такое оружие, на вас никто больше не нападет", - отметил Вучич. Он рассказал о планах приобрести комплексы "Панцирь-С", чтобы укрепить ПВО страны.

Ранее сербские власти купили у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а в рамках военно-технической помощи получили шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС, напоминает РИА Новости.