Сколько россияне потратили на покупку новых машин в 2019 году

За девять месяцев 2019 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,819 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на шесть процентов.

Как отмечают эксперты агентства "Автостат", рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены нового легкового автомобиля на 8,5 процентов - 1,536 миллиона рублей. При этом средневзвешенная цена иномарки выросла на 9,6 процентов и достигла 1,795 миллиона рублей. Что касается машин отечественных брендов, то у Lada средний ценник равен 649 тысячам рублей, а у легковых автомобилей УАЗ - 937 тысяч рублей.

Десятая часть всей емкости рынка пришлась на продукцию российского автопрома - 179 миллиарда рублей. На покупку иномарок было затрачено 1,640 триллиона рублей, что эквивалентно 90 процентов общей емкости рынка.

Кстати

С начала года в России реализовано 1,13 миллиона легковых автомобилей, что на два процента меньше, чем за тот же период 2018 года.

Крупнейшим региональным рынком в стране является Москва, где продано 158,4 тысяч машин. На втором месте Подмосковье и на третьем - Санкт-Петербург. Кроме них, в ТОП-10 регионов попали: Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.