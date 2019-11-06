"СОЮЗ" продолжает рассказывать об интернет-проекте "Партизаны Беларуси"

Боевую биографию легендарного подрывника Филиппа Ивановича Ковалева также можно найти на сайте partizany.by. Герой Советского Союза, командир подрывной группы, один из самых результативных диверсантов Великой Отечественной войны. На счету Филиппа Ковалева, сообщается в наградном листе, подписанном начальником Белорусского штаба партизанского движения П. Калининым, - 19 пущенных под откос вражеских железнодорожных эшелонов, 24 автомашины, три взорванных шоссейных моста, 8 километров выведенной из строя проводной телефонной связи. Впечатляет число уничтоженных партизаном захватчиков - более 1000 немецких солдат и офицеров, 12 полицейских...

Филиппа Ковалева считают одним из самых результативных диверсантов Великой Отечественной войны

Герою в ту пору было всего 27 лет. Родился в деревне Гайков Чериковского района Могилевской области в простой крестьянской семье. И сам сначала работал в местном совхозе, потом - в местной МТС. Переломным стал призыв в Красную Армию в 1939 году. Юношу закалило участие в советско-финской войне, Великую Отечественную он встретил уже опытным младшим командиром, сержантом. На фронте (с первых дней войны) был механиком-водителем. В сентябре 1941 года в бою на Выборгском направлении Филиппа тяжело ранило. На самолете его вывезли на Большую землю. Потянулись месяцы госпиталей в Вологде, Челябинске. Выписали только в апреле.

Сейчас трудно сказать, каким видел будущее Филипп Ковалев. Ясно лишь, что рвался на фронт бить врага, освобождать родную землю. Иначе вряд ли бы согласился стать диверсантом-подрывником. И вот после недолгой подготовки в спецшколе он уже неподалеку от родных мест. В составе 255-го партизанского полка ему предстояло громить коммуникации врага в Могилевской и Гомельской областях. Важность этой задачи трудно переоценить. Через регион по железным и шоссейным дорогам массово шло вражеское пополнение в район Сталинграда, где разворачивалась эпохальная битва. И каждый пущенный под откос эшелон означал, что на фронте враг недосчитался сотен вояк, десятков танков и орудий, тысяч снарядов и мин.

Каждый день сержант Ковалев видел, какие зверства творили захватчики на родной земле. Силой принуждали стариков и детей рыть окопы, заготавливать дрова. Тех, кто посмел ослушаться, жестоко наказывали, отправляли в концлагерь, расстреливали. Гнев и ярость - таким был ответ партизана. Эти чувства прорываются даже сквозь сухие строки наградного листа.

В документе приведено немало примеров смелости и отваги партизана. В январе 1943 года группа Ковалева из четырех человек находилась в разведке. На подъезде к деревне Озерище Рогачевского района им встретилась колонна из 75 немцев. Те даже не предполагали, что так спокойно, не таясь, едут партизаны, приняли их за полицаев. Благо выдержка хлопцам не изменила. Вплотную приблизившись к оккупантам, они открыли шквальный огонь из автоматов. Вражеская колонна превратилась в охваченную паникой толпу. 11 немцев было убито, в несколько раз больше - ранено, в том числе офицер. А партизаны без потерь отошли.

Теперь понятно, почему Филипп Ковалев пользовался в партизанском отряде огромным авторитетом. Его назначили командиром группы подрывников. Делился опытом с молодежью, подготовил 13 диверсионных групп. И это было очень своевременно. Ведь всю весну и лето 1943 года оккупанты усиленно готовились к наступлению на Курском выступе. К фронту через Могилевскую и Гомельскую области вереницей тянулись эшелоны с военной техникой, боеприпасами, солдатами и офицерами. Но достигали пункта назначения далеко не все. Десятки составов оказались под откосом благодаря Ковалеву и его воспитанникам. Это их весомый вклад в переломную Курскую битву.

...Весна 1944 года. Красная Армия приступила к освобождению белорусских земель, и Филипп наверняка уже представлял, как вернется домой, а затем вновь вольется в армейский строй. Но 17 марта он пал в неравном бою с карателями у деревни Перуново Кировского района... Сегодня о боевом пути героя можно узнать в средней школе N 2 г. Кличева, носящей имя Филиппа Ковалева. Ученики и преподаватели собрали немало интересных экспонатов о нем и о других местных патриотах.

- Наш музей партизана-героя стал настоящим воспитательным центром, - говорит директор школы Татьяна Белобородая. - Здесь проходят уроки мужества с нашими учениками, учениками других школ Кличевского и соседних районов. Ребята ведут переписку с родственниками Филиппа Ковалева, ветеранами войны, ухаживают за могилой героя. Есть у нас и памятник ему, а в Черикове имя партизана-подрывника носит одна из улиц.

Досье "СОЮЗа"

Из книги "Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны":

- На протяжении 1943 года... были пущены под откос 6217 эшелонов и 19 бронепоездов противника. При этом выведено из строя 4875 паровозов, 43 156 вагонов, платформ и цистерн. Партизаны разгромили 22 станции, 35 водокачек и 6 водонапорных башен, разрушили 1556 км стального пути, взорвали 457 железнодорожных мостов.