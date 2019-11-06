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06.11.2019 20:30
Рубрика: Легковые авто

Toyota представила гоночный бизнес-седан Avalon

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota Фото: Пресс-служба Toyota
Фото: Пресс-служба Toyota

Toyota Racing Development - спортивное отделение японского автогиганта - в честь собственного 40-летия превратило бизнес-седан Avalon TRD в трековый спорткар.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Работа была проделана по трем направлениям: увеличена мощность, снижен вес, подняты пределы в поворотах. Отдачу 3,5-литрового V6 увеличили с 301 л.с. до примерно 330 л.с. путем замены стандартных систем впуска воздуха и выпуска отработанных газов на аналоги с большей пропускной способностью. Также смонтировали систему охлаждения трансмиссии от пикапа Tundra.

Часть стальных кузовных панелей заменили углепластиковыми, выгадав таким образом снижение массы на 68 кг. Чугунные стойки подвески заменили алюминиевыми от RAV4 - еще минус 1,8 кг от каждой из четырех стоек. Установили колесные диски с ободом из углепластика. Для лучшего контроля при скоростном прохождении поворотов на переднеприводном седане в трансмиссию приспособили самоблокирующийся дифференциал.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Колеса облачили в гоночные слики Goodyear Supercar 3R. Установили производительные тормозные механизмы с вентилируемыми дисками диаметром 355 мм и четырехпоршневыми суппортами. На крышке багажника примостился функциональный спойлер, обеспечивающий прижимную силу эквивалентную 45 кг при 160 км/ч.

Купить такой Avalon нельзя, его назначение - привлечь внимание посетителей проходящей на этой неделе выставки автокомпонентов SEMA к стенду Toyota Racing Development.

Фото: Пресс-служба Toyota
#Toyota