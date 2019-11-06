В Dark Souls появилась карта из Half-Life. Она выглядит странно

Моддеры Meowmaritus и Horkrux поместили популярную когда-то мультиплеерную карту Crossfire для оригинальной Half-Life в мрачный мир игры Dark Souls.

Практическая польза от проделанной работы, конечно, минимальна - на данном этапе энтузиасты даже не могут разместить внутри никаких дополнительных объектов из-за сложности в обращении с движком Havok.

Такое своеобразное "пересечение" двух знаменитых франшиз представляет разве что эстетический интерес, но при этом открывает новые возможности для развития чего-то более играбельного.

Напомним, что данный пример - далеко не первый, когда поклонники приключений Гордона Фримена в безвременном ожидании Half-Life 3 выпускают различные "самодельные" модификации. В качестве самого яркого примера - попытка сделать из первой части некое подобие Hotline Miami.