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В Dark Souls появилась карта из Half-Life. Она выглядит странно

Текст:   Богдан Бобров
06.11.2019,  
17:50
Фото: Сайт игры Dark Souls Фото: Сайт игры Dark Souls
Фото: Сайт игры Dark Souls

Моддеры Meowmaritus и Horkrux поместили популярную когда-то мультиплеерную карту Crossfire для оригинальной Half-Life в мрачный мир игры Dark Souls.

Практическая польза от проделанной работы, конечно, минимальна - на данном этапе энтузиасты даже не могут разместить внутри никаких дополнительных объектов из-за сложности в обращении с движком Havok.

Такое своеобразное "пересечение" двух знаменитых франшиз представляет разве что эстетический интерес, но при этом открывает новые возможности для развития чего-то более играбельного.

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Напомним, что данный пример - далеко не первый, когда поклонники приключений Гордона Фримена в безвременном ожидании Half-Life 3 выпускают различные "самодельные" модификации. В качестве самого яркого примера - попытка сделать из первой части некое подобие Hotline Miami.

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