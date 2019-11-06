В Кремле не связывают назначение Келина послом РФ в Лондоне с выборами

Назначение Андрея Келина послом РФ в Великобритании не может быть связано с внутриполитической ситуацией в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с журналистами, предают РИА Новости.

"Назначение глав дипломатических ведомств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государства, куда он назначается, - подчеркнул Песков. - Нет и не может быть никакой связи и на этот раз", - заявил он, отвечая на вопрос, не связано ли новое назначение с избирательной кампанией в Великобритании.

Характеризуя Келина, Дмитрий Песков отметил, что он является одним из "звездных" дипломатов. Он указал, что задача посла любого государства - способствовать развитию отношений между его страной и страной пребывания. "Это задача не из легких для посла Российской Федерации в Великобритании", - признал пресс-секретарь российского лидера.

Во вторник стало известно о назначении Владимиром Путиным чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Андрея Келина.