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06.11.2019 19:43
Рубрика: Экономика

В России дешевеет алкоголь

Текст: Евгений Гайва
Цены на продукты в октябре выросли на 0,2 процента по сравнению с сентябрем, сообщил Росстат. Однако, алкогольные напитки за месяц подешевели на 0,1 процента.

Также снизились цены на мясо и птицу - на 0,3 процента. Больше всего подешевел сахар - сразу на 5,1 процента.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Сахар дешевеет на протяжении всего года. С декабря 2018 года продукт снизился в цене на 22 процента.

Как ранее отмечали эксперты "РГ", дешевый сахар стимулирует производство самогона, который может составлять конкуренцию промышленному алкоголю. Сейчас зачастую в домашних условиях производят самогон "для души" те, кто может позволить себе любые алкогольные напитки, в том числе премиального класса.

Фото: iStock
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Другие продукты, напротив, стали дорожать после четырех месяцев снижения. Так, лидируют по темпам роста цен куриные яйца, которые за месяц подорожали сразу 2,6 процента. Также заметно подорожали крупа и бобовые - на 1,7 процента. Сливочное масло подорожало на 1,1 процента.

С начала года в целом продукты подорожали на 1,5 процента, а по сравнению с октябрем 2018 года - на 4,2 процента.

Как ранее отмечали эксперты "РГ", самыми подешевевшими продуктами в этом году станут сахар и капуста. При этом, повышение цен ожидается на гречку и баранину.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
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