В России дешевеет алкоголь

Также снизились цены на мясо и птицу - на 0,3 процента. Больше всего подешевел сахар - сразу на 5,1 процента.

Сахар дешевеет на протяжении всего года. С декабря 2018 года продукт снизился в цене на 22 процента.

Как ранее отмечали эксперты "РГ", дешевый сахар стимулирует производство самогона, который может составлять конкуренцию промышленному алкоголю. Сейчас зачастую в домашних условиях производят самогон "для души" те, кто может позволить себе любые алкогольные напитки, в том числе премиального класса.

Другие продукты, напротив, стали дорожать после четырех месяцев снижения. Так, лидируют по темпам роста цен куриные яйца, которые за месяц подорожали сразу 2,6 процента. Также заметно подорожали крупа и бобовые - на 1,7 процента. Сливочное масло подорожало на 1,1 процента.

С начала года в целом продукты подорожали на 1,5 процента, а по сравнению с октябрем 2018 года - на 4,2 процента.

Как ранее отмечали эксперты "РГ", самыми подешевевшими продуктами в этом году станут сахар и капуста. При этом, повышение цен ожидается на гречку и баранину.