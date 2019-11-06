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В Сети опубликован первый реальный снимок гибкого Motorola RAZR

Текст:   Богдан Бобров
06.11.2019,  
10:08
Фото: Скриншот Twitter Фото: Скриншот Twitter
Фото: Скриншот Twitter

Известный блогер и дизайнер Бен Гескин поделился в Twitter фотографией нового смартфона со сгибающимся экраном Motorola RAZR.

По словам инсайдера, на снимок он наткнулся на просторах китайской социальной сети Weibo. На аппарате в открытом состоянии четко выделяется нижний выступ, как и у его легендарного прародителя - телефона Motorola Razr V3.

Кроме того, в верхней части дисплея по центру присутствует вырез.

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Напомним, официальная презентация перезапуска одного из самых популярных аппаратов середины нулевых назначена на 13 ноября.

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