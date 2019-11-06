В Сети опубликован первый реальный снимок гибкого Motorola RAZR

Известный блогер и дизайнер Бен Гескин поделился в Twitter фотографией нового смартфона со сгибающимся экраном Motorola RAZR.

Just look at this bottom part 😧 And people are really excited about this? #MotorolaRAZR



(photo via sunniton weibo) pic.twitter.com/j7CxtiiFIg — Ben Geskin (@BenGeskin) November 4, 2019

По словам инсайдера, на снимок он наткнулся на просторах китайской социальной сети Weibo. На аппарате в открытом состоянии четко выделяется нижний выступ, как и у его легендарного прародителя - телефона Motorola Razr V3.

Кроме того, в верхней части дисплея по центру присутствует вырез.

Напомним, официальная презентация перезапуска одного из самых популярных аппаратов середины нулевых назначена на 13 ноября.