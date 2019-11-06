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06.11.2019 12:24
Рубрика: Общество

В вузах и колледжах может появиться новая специальность

Текст: Мария Агранович

Операционная эффективность - такой новый предмет, возможно, появится в учебных планах российских вузов и колледжей. Эту инициативу предложили в "Общероссийском народном фронте".

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Как пишут "Известия", цель новой дисциплины - научить студентов эффективно распределять свое время, использовать технологии для повышения производительности и не размениваться на бесполезные задачи. К разработке программы уже готова приступить группа экспертов из Минэкономразвития.

Предполагается ,что новую дисциплину будут изучать все студенты без исключения. Почему? На прошедшем вчера заседании Совета при президенте по русскому языку министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что найти работу по специальности сегодня удается примерно 60 процентам выпускников вузов. Маловато. Чтобы увеличить эту цифру, нужны дополнительные меры. В ОНФ решили, что одной из таких мер может стать новая специальность.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По словам руководителя проекта ОНФ "Профстажировки" Ильи Семина, операционную эффективность стоит преподавать студентам практически всех специальностей. Каждый вуз мог бы определять количество часов на преподавание дисциплины самостоятельно.

Чему конкретно собираются учить студентов? В числе тем курса - управление процессами и цифровыми данными, системы менеджмента качества, бережливого производства и основы культуры постоянного совершенствования.

Противоречий с Минобрнауки в части введения в учебные программы вузов нового предмета нет. По словам заместителя министра Марины Боровской: вузы вправе самостоятельно разрабатывать программы в рамках существующих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в том числе и включать в них новые дисциплины, например, в области операционной эффективности.

Общество Образование
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