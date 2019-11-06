Вячеслав Сутырин - о будущем Союзного государства

20 лет Союзному государству - хороший повод подвести итоги и задуматься о будущем уникального интеграционного проекта. Об этом обозреватель "СОЮЗа" беседует с политологом, проректором Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеславом Сутыриным.

Вячеслав, насколько, на ваш взгляд, сегодня узнаваем бренд "Союзное государство"?

Вячеслав Сутырин: Вынужден признать, что в молодежной среде бренд узнаваем слабо, намного меньше, чем, например, Евросоюз. Это при том, что ЕС не дает и десятой доли от вклада Союзного государства в благосостояние молодых граждан двух государств. Но помимо узнаваемости есть еще один важный показатель - предпочтительность. Так, например, социсследования, проведенные белорусской Академией наук в последние два года, показывают: среди поколения старше 50 лет за развитие союзнических отношений с Россией в рамках Союзного государства выступает около 55%, а за вступление в ЕС - менее 10. Среди поколения младше 30 лет за Союзное государство около 35% опрошенных, в то время как за вступление в ЕС - чуть более 25. Межпоколенческий разрыв еще заметнее, если посмотреть на ответы о том, из какой страны вы предпочитаете принимать туристов или инвестиции. Здесь среди белорусской молодежи Польша уже нередко опережает Россию. Правда, в последние годы запущен ряд молодежных общественных проектов. Однако, чтобы переломить ситуацию, нужны системные меры госполитики. Мы привыкли, что российско-белорусские отношения не требуют особого внимания, помимо разве что экономических вопросов. Но ситуация давно поменялась - западные страны вкладывают сотни миллионов долларов в переформатирование белорусского общества, и большинство проектов нацелены именно на молодежь.

Назовите три самых важных на Ваш взгляд достижения в строительстве Союзного государства?

Вячеслав Сутырин: Главное, без чего невозможно другое - это обеспечение безопасности Беларуси и западных границ России, оборонное строительство, в том числе создание региональной группировки войск и единой системы ПВО, отлаженная система регулярных совместных учений. Попытки втянуть в НАТО Украину и Грузию, оставшихся без гарантий безопасности, привели к внутренним конфликтам в этих странах. Беларусь в этом смысле сегодня защищена и очевидно, что так называемый нейтралитет, в важности которого ряд экспертов сегодня пытается убедить белорусское руководство, оставит Беларусь беззащитной перед конфликтом, который вызывает расширение НАТО. Второе. Это сохранение и развитие белорусской крупной промышленности и агропромышленного комплекса. Отдельная строка - поставки продукции белорусского ОПК на российский рынок. Это миллиардные доходы и высокотехнологичные рабочие места в республике. Такие отношения возможны лишь при высокой степени доверия и сотрудничества в других сферах - политике, безопасности. Без российской поддержки, кооперационных связей и открытых рынков это было бы невозможно. Республике был уготован сценарий "прибалтизации" с замещением крупной промышленности сектором услуг. А учитывая отсутствие выхода к морю, Беларусь без Союзного государства обречена на стагнацию и подчиненное положение по отношению к странам-транзитерам. Это не аналитические допущения, это география. В этом смысле выбор белорусского народа на референдуме 1996 года по инициативе Александра Лукашенко - это исторический выбор. Хотя ничто не бывает раз и навсегда. И если сегодня не "перезапустить" Союзное государство, не оживить интеграцию, то весь проект рискует превратиться в парадную вывеску без экономического содержания. И третье очень важное достижение: свобода передвижения граждан между Россией и Беларусью, отсутствие барьеров.

Как Вы оцениваете продвижение темы Союзного государства в блогерской среде?

Вячеслав Сутырин: Блогосфера - уже пройденный этап. Дискуссия ушла в соцсети и мессенджеры, где, увы, в основном доминирует скептическое отношение к Союзном государству.

Если сегодня не "перезапустить" Союзное государство, не оживить интеграцию, проект может превратиться в парадную вывеску

Много в последнее время говорят о необходимости строительства высокоскоростных ж/д магистралей между Москвой, Санкт-Петербургом и Минском. Как Вы оцениваете эти планы?

Вячеслав Сутырин: С таким предложением на президентском Форуме регионов в Санкт-Петербурге в июле этого года выступали и победители Конкурса молодых международников имени А. А. Громыко. Идея важная, глобальная. Но надо учитывать, что для России это - не приоритет номер один. Перед нами стоят проблемы повышения связанности территории всей страны - включая Урал, Сибирь, коридор "Север-Юг" с выходом в Каспийский регион. А на западе страны коммуникации и так развиты. Тем не менее, такой проект мог бы коренным образом переформатировать белорусскую экономику, создать новые точки роста. Здесь важную роль будет играть позиция белорусской стороны. Чтобы пойти на такие масштабные инвестиции, Россия должна быть уверена в их гарантиях, должна понимать, что Минск тоже готов в это вкладываться. Нам надо перезапустить процесс интеграционного строительства, который, к сожалению, в последние годы работает часто вхолостую, а в некоторых сферах - откатывается назад.

Какова на ваш взгляд роль информационной безопасности в Союзном государстве?

Вячеслав Сутырин: Что мы понимаем под информационной безопасностью? Например, кибератаки, в том числе в промышленной сфере - когда в результате действий хакеров или технологических санкций из строя может быть выведено дорогостоящее оборудование и производство встанет. Или атаки против критической инфраструктуры - только по официальным данным в странах ОДКБ в этом году было предотвращено 7 тысяч таких атак. Это серьезные угрозы национальной безопасности, и здесь России и Беларуси важно состыковать свои усилия, координировать работу по мониторингу и отражению атак. Вместе с тем, не следует уподобляться некоторым западным коллегам, которые создают многочисленные центры по "борьбе с пропагандой", а на деле вводят старую добрую цензуру. В Союзном государстве нельзя решить проблемы, запретив о них говорить. С другой стороны, против нас ведутся информационные войны. Например, возьмем истерику прозападных медиа вокруг российско-белорусских учений "Запад-2017" или Островецкой АЭС. Рядом проводятся крупнейшие натовские учения "Анаконда" или строится АЭС в Финляндии - и ничего, тишина. Я много общаюсь с российской и белорусской молодежью. Не редки случаи, когда ребята из ведущих университетов задают вопрос: "Не является ли БелАЭС оружием России против Литвы?" Этот геополитические бред - результат промывки мозгов в новых медиа. Есть люди и организации, которые над этим целенаправленно работают. Вот здесь, безусловно, надо обеспечивать информационную безопасность.

А как оцениваете ситуацию в образовательной сфере?

Вячеслав Сутырин: Ситуация кризисная. Этот факт пора признать и проанализировать. На первый взгляд у нас все хорошо. В России учится более 13 тысяч белорусских студентов. На втором месте у белорусов Польша - более 6 тысяч. Однако на очной форме в России учится лишь 6115 человек - остальные заочники, то есть они не находятся в России. Получается, в России сегодня постоянно обучается столько же белорусских студентов, сколько в одной Польше. Эти цифры - официальная статистика министерств образования. Но главное даже не это, а динамика. С 2014-го число белорусских студентов, обучающихся в России, упало в два раза. Количество белорусских студентов в Польше выросло с 2014-го в два с половиной раза. И это не считая краткосрочные программы обмена до года. По разным оценкам, совокупное финансирование западных программ обменов для Беларуси - более 16 млн долларов США в год. Если мы хотим, чтобы союз России и Беларуси сохранился, нам надо заниматься продвижением нашего образования, вводить новые программы, создавать социальные лифты и возможности для активных и талантливых. Мы с коллегами еще в 2016-17 годах предлагали запуск программы академической мобильности "Эврика" - в контуре Союзного государства с переходом затем в контур ЕАЭС. Остро стоит проблема обеспечения общежитием для стажировок. Не говоря про синхронизацию ЕГЭ и ЦТ, есть еще десятки барьеров. Ряд наших конкретных предложений были взяты в проработку, но нужны системные меры - без них кризис не преодолеть.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "СОЮЗа"