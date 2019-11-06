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06.11.2019 08:38
Рубрика: В мире

ВВС применит "полуавтоматическую журналистику" при освещении выборов

Текст: Юрий Чернов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британская вещательная корпорация, BBC, впервые применит при освещении всеобщих выборов в Великобритании новую технологию - "полуавтоматическую журналистику". В корпорации рассчитывают на то, что благодаря этому нововведению смогут опубликовать материалы об итогах выборов во всех 650 избирательных округах страны практически сразу после оглашения результатов голосования.

Фото: EPA
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Как отмечает издание PressGazette, журналистам поручат заранее подготовить заготовки будущих статей, которые потом в автоматическом режиме с помощью специального алгоритма будут дополняться цифрами, то есть результатами выборов. При этом заготовок должно быть достаточно и на все случаи, ведь они должны предусмотреть "все возможные сценарии развития ситуации и непредвиденные обстоятельства".

Также был запущен специальный бот в Twitter, который будет отвечать за публикацию результатов голосования. Телеведущий BBC Хью Эдвардс в комментарии изданию отметил, что эти изменения преследуют главную цель корпорации при освещении выборов - "предоставить избирателям лучший сервис в столь неопределенном мире".

В мире Европа Великобритания Общество СМИ и соцсети Журналистика в XXI веке
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