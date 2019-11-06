ВВС применит "полуавтоматическую журналистику" при освещении выборов

Британская вещательная корпорация, BBC, впервые применит при освещении всеобщих выборов в Великобритании новую технологию - "полуавтоматическую журналистику". В корпорации рассчитывают на то, что благодаря этому нововведению смогут опубликовать материалы об итогах выборов во всех 650 избирательных округах страны практически сразу после оглашения результатов голосования.

Как отмечает издание PressGazette, журналистам поручат заранее подготовить заготовки будущих статей, которые потом в автоматическом режиме с помощью специального алгоритма будут дополняться цифрами, то есть результатами выборов. При этом заготовок должно быть достаточно и на все случаи, ведь они должны предусмотреть "все возможные сценарии развития ситуации и непредвиденные обстоятельства".

Также был запущен специальный бот в Twitter, который будет отвечать за публикацию результатов голосования. Телеведущий BBC Хью Эдвардс в комментарии изданию отметил, что эти изменения преследуют главную цель корпорации при освещении выборов - "предоставить избирателям лучший сервис в столь неопределенном мире".