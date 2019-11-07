Аэропорт в Италии закрыли из-за сообщения о бомбе

Международный аэропорт Милана приостановил свою работу из-за телефонного террориста. В среду вечером позвонил неизвестный и сообщил, что в здании находится бомба. Терминал закрыли, а пассажиров эвакуировали, пишет ТАСС.

В ходе проверки в аэропорту был задержан человек с подозрительным чемоданом, содержимое которого проверят взрывотехники. Через 20 минут аэропорт продолжил работу.

Добавлю, что в среду в другом европейском аэропорту - "Схипхол" (Нидерланды) - объявили тревогу из-за сигнала, поступившего с борта лайнера компания Air Europa. На рейсе Амстердам - Мадрид сработало предупреждение о захвате самолета. К счастью, тревога оказалась ложной. Пилот просто нажал не на ту кнопку. Но в аэропорт все равно прибыла вооруженная группа быстрого реагирования, а над зданием терминала были замечены два вертолета.