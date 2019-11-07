Алексей Миранчук заявил, что предпочтет зарубежный клуб "Зениту"

Алексей Миранчук признался, что предпочтет зарубежный европейский клуб "Зениту". Об этом 24-летний полузащитник московского "Локомотива" и сборной России заявил на презентации новой формы национальной команды.

Отвечая на вопрос ведущего Юрия Дудя, какой он предпочтет клуб, если будет предложение и от "Зенита", и из Европы, Миранчук заявил: "Европы!"

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Зенита" и ряда европейских клубов. Добавим, что именно Алексей забивал за "Локомотив" в двух последних матчах Лиги чемпионов с "Ювентусом".