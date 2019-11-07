Audi RS Q8 стала самым быстрым кроссовером планеты

Звание самого быстрого кроссовера, ранее принадлежавшее модели Mercedes-AMG GLC 63 S, завоевала модель Audi RS Q8. Спортивная модификация кроссовера Audi Q8, пока еще официально не представленная широкой публике, смогла установить скоростной рекорд на трассе Нюрбургринга.

Для того, чтобы преодолеть весь трек, Audi RS Q8 потребовалось 7 минут 42,2 секунды, что на 7 секунд быстрее результата, зафиксированного у Mercedes-AMG GLC 63 S.

Спортивная версия Audi Q8 базируется на платформе SQ8 и оснащается 4,0-литровым турбонаддувным мотором V8 от модели Audi RS6. На кросс-купе такой двигатель развивает до 600 л.с. мощности и до 800 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 305 км/ч.

На Audi RS Q8 используется пневмоподвеска, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, задний дифференциал с изменением крутящего момента, а также полноуправляемое шасси и специальные шины Pirelli P Zero в типоразмере 295/35 ZR 23.

Модель Audi RS Q8, как пишет Autocar, дебютирует уже в этом месяце в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.