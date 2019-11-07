Денег не жалеют: Индия хочет получить С-400 раньше срока

Индия хочет, чтобы Россия ускорила поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Этот вопрос должен был стать предметом обсуждения российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве, сообщает The Economic Times.

Первый взнос индийской стороны составил порядка 6 тысяч крор (в индийской системе исчисления крор - это 10 миллионов рупий), при том что финальная сумма составляет 5,43 миллиарда долларов (или 40 тысяч крор). Контракт на поставку пяти комплектов С-400 был подписан осенью прошлого года. Поставки ориентировочно должны начаться с октября 2020 года.

Как сообщил источник издания, Индия пытается ускорить первоначальный график поставок, в то время как Россия ранее подтвердила, что будет придерживаться его. "Первый взнос в размере 15 процентов по контракту С-400 был отложен на несколько месяцев. Но теперь он оплачен, оставшиеся взносы будут поступать в зависимости от поставок", - цитирует портал своего собеседника.