Госдеп США назвал радикалами вооруженную оппозицию на севере Сирии

Госдеп США признал, что находящиеся на севере Сирии (САР) вооруженные формирования, называющие себя оппозицией, в основном состоят из радикалов.

"Это мало дисциплинированные арабские ополченцы", - цитирует ТАСС представителя американского внешнеполитического ведомства. При этом Вашингтон не стал отрицать тот факт, что в прошлом оказывал им материальную поддержку и даже снабжал оружием.

Напомним, 9 октября Анкара начала операцию "Источник мира" с целью создания на севере САР буферной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы, находящиеся сейчас в Турции. А 22 октября Россия и Турция приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации в арабской республике.