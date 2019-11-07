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Рубрика: Легковые авто

Кроссовер для российских бизнесменов: начались продажи

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В России стартовали продажи внедорожника Volkswagen Touareg в версии Buisness с расширенным набором оборудования.

Как говорится в сообщении российского офиса немецкого бренда, Volkswagen Touareg Buisness реализован в двух комплектациях - Elegance и Atmosphere. Для модели можно заказать дополнительный пакет, в котором предусмотрена кожаная отделка интерьера и специальные сидения ergoComfort для переднего ряда.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Версия Buisness получила расширенный набор оборудования, в который входят система подогрева задних сидений, бесключевой доступ в салон, функция запуска двигателя Keyless Access, электропривод двери багажника с режимом Easy Open, электрохромные боковые зеркала с электроприводом, а также атермальное остекление ветрового стекла. Также доступны датчики объема для сигнализации, защита от пробуксировки, адаптивная подвеска DCC и пакет "Память", в который включены функции памяти для настроек положения сидения водителя и боковых зеркал.

Внедорожник в специальном исполнении можно приобрести в комплектации с бензиновым или с дизельным моторами мощностью 250 л.с. и с 8-скоростной автоматической КПП. Цена новинки составляет 3 699 000 рублей для бензиновой комплектации и 4 219 000 рублей для дизельной версии.

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#Volkswagen