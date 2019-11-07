Минстрой: Расходы на капремонт жителей ветхих домов не вырастут

Предложения Минстроя на тему капремонта ветхого жилья не предполагают роста расходов жителей этих домов на эти цели. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявила замминистра Татьяна Костарева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минстрой готовит предложения о введении оплаты капремонта домов с уровнем износа более 70% за счет граждан.

- Никаких изменений в схеме капремонта, которые приводили бы к увеличению платы, мы не предлагаем, - подчеркнула она. - Наш законопроект просто дает более гибкие возможности для регионов.

Замминистра пояснила, что ремонт этих домов можно будет финансировать по отдельной подпрограмме.

Существующие правоотношения между гражданами и государством в данной сфере ни в коем случае не меняются, заявила Костарева.

Глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, в свою очередь, назвала информацию о "ремонте за счет граждан" спекуляциями.

- Ни в коем случае речи не идет об ущемлении прав граждан, живущих в жилье высокого износа, - подчеркнула она, подтвердив информацию об отсутствии планов увеличить плату за капремонт для таких жильцов.

Только надо в соответствующем законопроекте четко прописать, как будут работать подпрограммы, касающиеся капремонта, заявила Хованская.