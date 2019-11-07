О чем рассказывает фильм Романа Супера о Децле

Сегодня интернет-сервис PREMIER открыл свою документальную линейку фильмом-биографией Децла "С закрытыми окнами". Автор картины - журналист Роман Супер. Напомним, что документальный фильм "На кончиках пальцев", где Роман был сценаристом, произвел в 2015 году эффект разорвавшейся бомбы. В новом же фильме Супер выступает в трех качествах: сценарист, режиссер и продюсер.

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Но для тех, у кого пока нет времени ее посмотреть, коротко расскажем, о чем именно говорят в фильме его герои - в форме цитат, чтобы каждый потенциальный зритель имел представление об этой работе.

О том, каким Кирилл был ребенком

Ирина Толмацкая, мать: "Кирилл очень тяжело мне дался, я месяц лежала в больнице, видимо это стало причиной почему я не родила здорового ребенка.. Я не знаю, как он выжил".

Александр Толмацкий, отец: "У него был комплекс маленького роста, ему выписывали таблетки для роста. И я подумал, как компенсировать этот комплекс? Я нашел Влада Валова и сказал: давай я помогу тебе с хип-хоп историей, а ты поможешь мне убрать комплекс маленького роста у ребенка".

О взлете Децла

Александр Толмацкий: "Я в этот момент подумал, вот как круто! Больше не было в таком возрасте ни одного известного молодого человека. И я подумал, что эту историю нужно продолжать. Мне не пришла в голову мысль, что это может покалечить ребенка. В тот момент не пришла"… "Да, он не хотел ходить на телешоу. Все произошло в момент, когда случайно на MTV кто-то сказал "Децл лох!", и это его сильно сломало. Хейтеры его сломали".

Ирина Толмацкая: "Я хотела, чтобы он учился на международных отношениях, и ни в коем случае не был артистом. Я тогда смотрела на Родиона Газманова и думала, что такой судьбы своему сыну не хочу. Саша поставил меня перед фактом, я была против, но мне пригрозили, что со мной разведутся, если я буду отстаивать свою позицию".

Тимати, музыкант, друг Кирилла: "На моей памяти нет большого артиста, у которого не слетела бы кукушка. И я увидел это в Кирилле. Это выражалось в поведении, в непозволительном обращении с другими людьми. На тот момент мы были довольно мелкие, а он ездил уже на своем автобусе с двумя охранниками, мог купить все, что хочет. На него свалилось все и сразу буквально за один год, это была ядерная бомба: клип, тур, реклама Pepsi, журналы. А у родителей не было достаточно времени, чтобы следить за тем, как происходит эта мутация. Я считаю, что отец через полтора года, наблюдая весь этот взрыв, бум, просто отпустил ситуацию. И ситуация вышла из-под контроля".

О ценностях

Ирина Толмацкая: "Он папу любил, он благодарен за то, что он ему дал, но у них разные ценности по жизни. У Кирюшки больше духовные, человеческие, сердечные, а у Александра Яковлевича более меркантильные. У Кирилла ценности, у Александра Яковлевича цены".

О новом этапе творчества

Тимати: "На том этапе его нельзя было назвать селфмейд, его можно было назвать сыном большого продюсера, который включил все ресурсы. За него в принципе все было сделано, за что его и стали поносить. У него был выход - доказать, что он может быть селфмейд, что он найдет свою музыку, свой стиль. Отец отключил ему шланг и Кирилл начал свой путь".

Михаил Козырев, музыкальный критик: "Скажу честно, когда я слышал, что у Кирилла вышел новый альбом, я не бежал его покупать. Но когда мне попадались эти треки, я их слушал, и они для меня сливались в одну бесконечную "дансхолл рагамаффин" муть".

О жизни в борьбе

Александр Толмацкий: "У них с Юлей (жена - прим.) были непростые отношения. Когда родился Тони, он приезжал ко мне в клуб "Инфинити" и прятал ребенка от нее. Кирилл не был вписан в свидетельство о рождении сына. Она разрушала его сердце, мозг, она шантажировала его ребенком. Он мучился, но не мог уйти, потому что если бы он ушел, он должен был бы признать, что все что он говорил мне - неправильно. Он стал заложником своих высказываний".

Кнара, вокалистка Децла: "Человек не может так долго функционировать в режиме войн. Он постоянно боролся с чем-нибудь: сначала с правом петь, что он хочет, потом с правом носить волосы, которые он хочет, потом с правом в общественном месте вообще что-либо делать. Он постоянно был в состоянии борьбы".

Михаил Козырев: "Эта битва, которую он вел с окружающим миром, с самим собой, с постоянным соблазном сдаться и пойти по легкой дороге, - эта битва, отняла у него все силы".