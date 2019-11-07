Первый пикап Tesla: новые подробности и дата премьеры

Компания Tesla проведет официальную премьеру своего первого электрического пикапа еще до конца текущего месяца. Об этом основатель компании Tesla Илон Маск сообщил в Twitter.

Cybertruck представят 21 ноября в Лос-Анджелесе рядом с заводом SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation). Интересно, что Маск увязал дату премьеры Cybertruck с блокбастером "Бегущий по лезвию бритвы" (Blade Runner), который сняли в 1982 году. Действия этого фильма начинают разворачиваться в ноябре 2019 года. Кроме того, премьера приурочена к открытием Автосалона в Лос-Анджелесе.

В недавних интервью и в серии твитов Илон Маск рассказал, что габариты электрической новинки будут близки к лидеру американского сегмента пикапов Ford F-150, цена составит менее 50 000 долларов, а по своим возможностям новинка Tesla превзойдет всех конкурентов. О дизайне Cybertruck Илон Маск написал следующее: "Реальный пикап не похож ни на один из скетчей-предположений, которые я в изобилии видел в интернете. Больше всего Cybertruck будет похож на бронетранспортер из будущего".

Первые сообщения о том, что Tesla работает над своим первым пикапом, появились в 2016 году. Тогда компания обнародовала стратегию развития марки и показала в презентации слайд будущей новинке коммерческого сегмента.

Судя по тому изображению, Cybertruck похож на уменьшенную копию электрического грузовика Semi. Ожидается, что Cybertruck получит силовую установку на основе двух электромоторов и шасси, способного адаптироваться под нагрузку. Заряд же аккумуляторного блока по предварительным данным будет составлять не менее 800 км.