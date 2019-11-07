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07.11.2019 03:41
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" в плей-офф, камбэк "Шахтера" и другие итоги игрового дня Лиги чемпионов

Текст: Илья Соболев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Группа "А"

В этом квартете уже есть обладатель первой путевки в плей-офф. Им стал французский "Пари Сен-Жермен", с минимальным счетом одолевший бельгийский "Брюгге" - 1:0. Нет сомнений, что в ближайшее время к парижанам присоединится и мадридский "Реал", разгромивший турецкий "Галатасарай" - 6:0. У победителей хет-триком отметился Родриго. На момент матча ему было 18 лет и 301 день. В более раннем возрасте подобного достижения добивался только экс-форвард "Реала" Рауль. Когда он сделал хет-трик в ворота "Ференцвароша" в 1995 году, ему было 18 лет и 113 дней.

  И В Н П М О
ПСЖ 4 4 0 0 10-0 12
Реал 4 2 1 1 9-5 7
Брюгге 4 0 2 2 2-8 2
Галатасарай 4 0 1 3 0-8 1

 

Группа "В"

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Здесь тоже не обошлось без разгрома. Лондонский "Тоттенхэм" в гостях разнес белградскую "Црвену Звезду", причем дублем отметился кореец Сон Хын Мин. Тот самый, который невольно поучаствовал в эпизоде с чудовищной травмой полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша в матче на минувших выходных. Напомним, у Гомеша был диагностирован перелом со смещением, а "Тоттенхэм" предложил расстроенному Сону помощь психолога.

В другом матче "Бавария" одолела "Олимпиакос" - 2:0 и первой из всех команд нынешнего группового этапа гарантировала себе выход в плей-офф. Для мюнхенцев он стал уже 12-м подряд.

  И В Н П М О
Бавария 4 4 0 0 15-4 12
Тоттенхэм 4 2 1 1 13-9 7
Црвена Звезда 4 1 0 3 3-13 3
Олимпиакос 4 0 1 3 5-10 1

 

Группа "С"

Здесь удивительными получились оба матча. Украинский "Шахтер" в гостях сыграл вничью с хорватским "Динамо Загреб". На 83-й и 89-й минутах хозяева забили два мяча, сделав счет 3:1. Однако "горнякам" удалось отыграться в уже добавленное время. Причем один из голов гости забили с пенальти, который заработал голкипер команды Андрей Пятов, прибежавший в чужую штрафную. В итоге - невероятные 3:3.

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В матче "Аталанта" - "Манчестер Сити" гости в самой концовке остались без номинальных вратарей. Основной, Эдерсон, был заменен в перерыве из-за травмы, а вышедший вместо него Клаудио Браво получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 81-й минуте. Больше голкиперов в заявке англичан на матч не было. Тогда перчатки надел защитник команды Кайл Уокер. За оставшееся время он сделал несколько сэйвов и сохранил для "Манчестер Сити" ничью - 1:1.

  И В Н П М О
Манчестер Сити 4 3 1 0 11-2 10
Шахтер 4 1 2 1 7-9 5
Динамо Загреб 4 1 2 1 9-7 5
Аталанта 4 0 1 3 3-12 1

 

Группа "D"

Московский "Локомотив" уступил в домашнем матче туринскому "Ювентусу" - 1:2, пропустив решающий гол на третьей добавленной минуте. "Юве" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Локо" тоже сохраняет шансы на выход из группы благодаря победе немецкого "Байера" над "Атлетико" - 2:1. Но "железнодорожникам" необходимо обыгрывать мадридцев в гостях.

  И В Н П М О
Ювентус 4 3 1 0 9-4 10
Атлетико 4 2 1 1 6-4 7
Локомотив 4 1 0 3 4-7 3
Байер 4 1 0 3 3-7 3
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