"ПСЖ" в плей-офф, камбэк "Шахтера" и другие итоги игрового дня Лиги чемпионов

Группа "А"
В этом квартете уже есть обладатель первой путевки в плей-офф. Им стал французский "Пари Сен-Жермен", с минимальным счетом одолевший бельгийский "Брюгге" - 1:0. Нет сомнений, что в ближайшее время к парижанам присоединится и мадридский "Реал", разгромивший турецкий "Галатасарай" - 6:0. У победителей хет-триком отметился Родриго. На момент матча ему было 18 лет и 301 день. В более раннем возрасте подобного достижения добивался только экс-форвард "Реала" Рауль. Когда он сделал хет-трик в ворота "Ференцвароша" в 1995 году, ему было 18 лет и 113 дней.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|10-0
|12
|Реал
|4
|2
|1
|1
|9-5
|7
|Брюгге
|4
|0
|2
|2
|2-8
|2
|Галатасарай
|4
|0
|1
|3
|0-8
|1
Группа "В"
Здесь тоже не обошлось без разгрома. Лондонский "Тоттенхэм" в гостях разнес белградскую "Црвену Звезду", причем дублем отметился кореец Сон Хын Мин. Тот самый, который невольно поучаствовал в эпизоде с чудовищной травмой полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша в матче на минувших выходных. Напомним, у Гомеша был диагностирован перелом со смещением, а "Тоттенхэм" предложил расстроенному Сону помощь психолога.
В другом матче "Бавария" одолела "Олимпиакос" - 2:0 и первой из всех команд нынешнего группового этапа гарантировала себе выход в плей-офф. Для мюнхенцев он стал уже 12-м подряд.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|15-4
|12
|Тоттенхэм
|4
|2
|1
|1
|13-9
|7
|Црвена Звезда
|4
|1
|0
|3
|3-13
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|3
|5-10
|1
Группа "С"
Здесь удивительными получились оба матча. Украинский "Шахтер" в гостях сыграл вничью с хорватским "Динамо Загреб". На 83-й и 89-й минутах хозяева забили два мяча, сделав счет 3:1. Однако "горнякам" удалось отыграться в уже добавленное время. Причем один из голов гости забили с пенальти, который заработал голкипер команды Андрей Пятов, прибежавший в чужую штрафную. В итоге - невероятные 3:3.
В матче "Аталанта" - "Манчестер Сити" гости в самой концовке остались без номинальных вратарей. Основной, Эдерсон, был заменен в перерыве из-за травмы, а вышедший вместо него Клаудио Браво получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 81-й минуте. Больше голкиперов в заявке англичан на матч не было. Тогда перчатки надел защитник команды Кайл Уокер. За оставшееся время он сделал несколько сэйвов и сохранил для "Манчестер Сити" ничью - 1:1.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Манчестер Сити
|4
|3
|1
|0
|11-2
|10
|Шахтер
|4
|1
|2
|1
|7-9
|5
|Динамо Загреб
|4
|1
|2
|1
|9-7
|5
|Аталанта
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
Группа "D"
Московский "Локомотив" уступил в домашнем матче туринскому "Ювентусу" - 1:2, пропустив решающий гол на третьей добавленной минуте. "Юве" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Локо" тоже сохраняет шансы на выход из группы благодаря победе немецкого "Байера" над "Атлетико" - 2:1. Но "железнодорожникам" необходимо обыгрывать мадридцев в гостях.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|Локомотив
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|Байер
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3