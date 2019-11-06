Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку Сона

Футбольная ассоциация Англии приняла решение отменить красную карточку, показанную корейскому нападающему Сон Хын Мину, удаленному с поля за фол против полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша, который привел к перелому лодыжки.

Сон совершил свой роковой подкат на 79-й минуте матча 11-го тура АПЛ против "Эвертона". Арбитр матча Мартин Аткинсон сначала наказал корейца предупреждением, но увидев, что травма очень серьезная, удалил его с поля. Сон сильно переживал, что из-за него Гомеш сломал лодыжку и расплакался прямо на поле.

"Тоттенхэм" подал апелляцию на это решение и во вторник Футбольная ассоциация Англии приняла решение отменить наказание, сообщает Sky Sports Сон сумеет выйти на поле уже в следующем матче АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".