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06.11.2019 00:54
Рубрика: Спорт

Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку Сона

Текст: Максим Домчев

Футбольная ассоциация Англии приняла решение отменить красную карточку, показанную корейскому нападающему Сон Хын Мину, удаленному с поля за фол против полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша, который привел к перелому лодыжки.

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Сон совершил свой роковой подкат на 79-й минуте матча 11-го тура АПЛ против "Эвертона". Арбитр матча Мартин Аткинсон сначала наказал корейца предупреждением, но увидев, что травма очень серьезная, удалил его с поля. Сон сильно переживал, что из-за него Гомеш сломал лодыжку и расплакался прямо на поле.

"Тоттенхэм" подал апелляцию на это решение и во вторник Футбольная ассоциация Англии приняла решение отменить наказание, сообщает Sky Sports Сон сумеет выйти на поле уже в следующем матче АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

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