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07.11.2019 18:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дети-аутисты получат помощь в филиалах "Нашего солнечного мира"

Текст: Виктор Девицын (Белград)
Некоммерческая организация (НКО) Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир" за без малого тридцатилетнюю историю прошла путь от родительского сообщества, созданного в Москве, до всемирно известного учреждения. Об этом в ходе круглого стола "Сотрудничество НКО, бизнес-сообщества и государства в сфере поддержки молодых семей, материнства и детства", прошедшего в рамках VII форума программы "Святость материнства", рассказал Игорь Шпицберг, руководитель центра.
Фото: Личный архив Игоря Шпицперга Фото: Личный архив Игоря Шпицперга
Фото: Личный архив Игоря Шпицперга

- Наши специалисты работают с семьями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), - говорит он. - В начале 90-х годов прошлого века, когда мы начинали свою деятельность, для семей с особенными детьми не было практически ничего - стартовать пришлось с нуля. Но очень быстро наша организация стала профессиональной: мы взяли на вооружение различные методики работы с детьми, привлекли опытных педагогов. И уже в 1992 году провели первый летний лагерь с комплексной программой реабилитации детей с РАС.

Фото: depositphotos.com
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Тогда на лагерный сбор приехали около трех десятков ребят, а сейчас, по словам Игоря Шпицберга, благодаря Центру комплексную реабилитацию ежегодно проходят десятки тысяч детей с РАС. Еще больше специалистов - врачей разного профиля, педагогов и даже спасателей - регулярно получают навыки грамотного общения с людьми, у которых наблюдаются РАС. Такая подготовка нужна не менее, чем реабилитация инвалидов.

- Представьте себе ситуацию: горит квартира, пожарный пытается вывести из нее человека с РАС, а он ни в какую уходить не хочет, упирается, - рисует воображаемую картину Игорь Шпицберг. - Или стоматолог начинает лечить зуб ребенку, а он вертится и никого не слушает. Спасатель и врач, как и другие специалисты, должны уметь найти подход к таким людям.

Именно поэтому сотрудники Центра и сам Игорь Шпицберг постоянно проводят в различных городах России обучающие семинары для чиновников, работников образовательной, медицинской и иных сфер. К примеру, семинар в Нижнем Новгороде, который прошел месяц назад, собрал более тысячи слушателей.

Среди них были не только врачи, педагоги и чиновники, но и родители особенных детей - ведь воспитывать таких ребятишек непросто. Тем ценнее опыт, наработанный Центром "Наш солнечный мир". К его специалистам нуждающиеся в помощи едут со всего света.

- Без ложной скромности могу сказать, что наш Центр играет в РФ ключевую роль, - говорит Игорь Шпицберг. - К нам везут русскоязычных детей со всего мира.

Пока деятельность Центра за пределами столицы и Санкт-Петербурга проходит главным образом в формате обучающих семинаров, но вскоре подразделения "Нашего солнечного мира" появятся и в других городах.

- Будем создавать филиалы в различных регионах страны, - делится планами Игорь Шпицберг. - Надеюсь, что благодаря поддержке первых лиц государства это произойдет довольно скоро. И мы начнем транслировать опыт по всей России.

Кстати

Если начать заниматься с детьми-аутистами с раннего детства, в 60 процентах случаев удается адаптировать их к обычной жизни. В качестве примера Игорь Шпицберг привел своего сына, которому сейчас за 30. В детстве у него была тяжелая форма заболевания, а сейчас он, закончив университет, работает программистом.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ивановская область VII форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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