Диана Гурцкая: материнская любовь помогла мне выжить

Самая главная роль для каждой женщины - это роль мамы. Такое мнение во время пленарного заседания "Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики, перспективы" форума "Святость материнства" в Белграде высказала известная российская певица Диана Гурцкая.

- Я это знаю не понаслышке. Когда я стала мамой, моя жизнь изменилась на "до" и "после". Я стала видеть все другим цветом, ощущать другим цветом. Да, да, видеть. Это некий свой внутренний мир, свет, которые непередаваемы. Когда я ждала своего малыша, были вопросы: не боишься ли ты? Я сказала: нет, я не буду бояться. Я ни на минуту не сомневалась, что у меня появится ребенок. Теперь это моя жизнь, мой завтрашний день. Я стала самым счастливым человеком и самой счастливой мамой. С этим ничего не сравнится, - сказала Гурцкая.

Она отметила значимость проводимого форума, добавив, что очень важно, чтобы у каждого человека была семья, как главная опора в любой момент жизни.

- Хочу сказать по своему опыту: не было бы рядом моей семьи, ничего бы в жизни у меня не получилось. Семья верила в меня, всегда думала, что я смогу жить и идти дальше, несмотря на мою ситуацию. Родители и брат, который сейчас стоит за кулисами, никогда не сомневались во мне, хотя, когда я родилась, никто не знал об инклюзии и доступной среде. Как раз, материнская любовь помогла мне выжить, - считает артистка.

Диана Гурцкая также пожелала всем людям на себе ощутить, что такое родительское счастье, а малышам, которые будут появляться на свет, быть здоровыми.

Справка "РГ":

Седьмой международный форум программы "Святость материнства" проходит в сербском Белграде с 7 по 8 ноября. Мероприятие посвятили теме "Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы". В форуме принимают участие около 400 человек из 11 стран - России, Сербии, Беларуси, Украины, Казахстана, Италии, Китая, Польши, США, Грузии и Черногории.