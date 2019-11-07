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07.11.2019 23:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главы государств передали приветствия участникам форума в Белграде

Текст: Виктор Девицын (Белград) , Яна Шамаева (Белград)
Президенты России, Сербии и Беларуси адресовали участникам VII форума программы "Святость материнства" послания, в которых подчеркнута важность обсуждаемой на встрече темы.
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Тема поддержки семьи продиктована самой жизнью - такая мысль прозвучала в посланиях каждого главы государства. От имени президента РФ Владимира Путина приветствие передала Наталья Якунина, председатель попечительского совета программы "Святость материнства".

Фото: управление по связям с общественностью ННГУ
Тиражируемые в СМИ образы могут серьезно повлиять на демографию

- Считаю тему нынешнего форума актуальной и в полной мере созвучной той политике, которую мы последовательно проводим в нашей стране. Ведь семья - основа основ. Именно дома, в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы. И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботе о ближнем, детях и родителях. Создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых людей, и, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости в молодых семьях, материнства и детства. Убежден, что насыщенная программа форума, участие в его дискуссиях авторитетных экспертов в сфере социологии, философии, культурологи позволит вам всесторонне обсудить существующие тенденции, обменяться опытом, полезными идеями и практиками, а ваша встреча послужит дальнейшему наращиванию гуманитарных контактов, укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими братскими странами, народами, - сказано в послании.

Миланка Карич, основатель и почетный председатель Фонда Карич, депутат Народной Скупщины Республики Сербии, почетный консул Республики Казахстан в Республике Сербии, дипломированный юрист и гуманист передала слова приветствия президента Сербии Александра Вучича. Он намеревался прибыть на открытие форума, но неотложные дела изменили его планы.

Миланка Карич рассказала, что после предыдущего минского форума в Сербии собрали людей, которые заинтересованы в поддержке семей и заботе о них - педагогов, экспертов. Как результат - нынешний форум в Белграде и выделение денег для поднятия рождаемости.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь, передал участникам форума приветствие от президента Беларуси Александра Лукашенко.

- Тема нынешнего форума созвучна национальной политике, проводимой в Беларуси в сфере демографии, - отметил Валерий Ковальков.

По его словам, к решению поддержать семьи и стимулировать рождаемость государство пришло не случайно: в Беларуси люди в возрасте 60 плюс составляют более 15 процентов, а к 2039 году их доля составит более 20 процентов.

- Поэтому тематика форума как никогда актуальна, - заключил Валерий Ковальков. - Мы благодарны Фонду Андрея Первозванного, Фонду Карича и правительству Сербии за организацию этой встречи.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ивановская область VII форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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