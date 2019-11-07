Парад 7 ноября 1941-го: Как это было





Шестое ноября 1941-го

Канун 24-й годовщины революции советская страна встречала в тяжелейших условиях. Немецкие войска стремительно подходили к городу с запада и севера. Первоначально танки вермахта серьезно задержала октябрьская распутица, но в ноябре ударил мороз. В самой Москве уже лежал снег. Город жил в условиях, когда налеты авиации были постоянными. Улицы были максимально темными. "Даже "скорая помощь" ездила на вызовы с выключенными сиренами, нужно было сохранять светомаскировку", - рассказал главврач Станции скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов. Город продолжал жить, но никакой уверенности в завтрашнем дне у людей не было.

Именно шестого ноября состоялось предпраздничное заседание Моссовета. Оно проходило в метро "Маяковская". Это одна из самых глубоких, архитектурно изысканных и в то же время безопасных станций. В тот день там собрались сотни приглашенных. Сейчас на станции столько людей не бывает даже в часы пик: аудитория расположилась плотными рядами от медпункта до эскалатора - должен был выступить Иосиф Сталин.

В числе прочего вождь сказал, что план молниеносной Победы провалился. И что, если враг "хочет истребительной войны, он ее получит". Слова Сталина встретили овацией. Именно на этом заседании Моссовета узкий круг посвященных узнал о планах провести парад на Красной площади уже седьмого ноября, в день революционной годовщины.

Москва жива

Известие о параде было воспринято многими и с удивлением, и с воодушевлением. Да, судьба страны оставалась по-прежнему неясной. Но это был знак для всех, в том числе и для мирового сообщества. Во-первых, он ясно давал понять - оборонительные резервы Москвы далеко не исчерпаны. Во-вторых, руководство страны никуда не эвакуировалось. Из воспоминаний героя битвы за Москву Ивана Николаевича Бобарыкина: "Мы спали, не раздеваясь, в обнимку с винтовкой, чтобы вскочить по тревоге и мчаться туда, где может прорваться враг. И вот шестого числа вечером нам объявили, что на следующий день мы будем участвовать в параде. Всю ночь мы чистили оружие и одежду и ранним утром все уже были на Красной площади".

С одной стороны, воины готовились к параду, с другой - к уличным боям. Герою войны, ныне - старейшему из ныне здравствующих участников того самого парада, Евгению Александровичу Ануфриеву, определили сектор - Пушкинская площадь. На крышах домов напротив памятника поэту стояли мешки с песком: под их прикрытием снайперы должны были вести прицельный огонь. "Это даже психологически тяжело было воспринимать. Пять месяцев назад ты здесь гулял, ходил в кино, встречался с девушкой, которую очень любил. И в голову не могло прийти, что тебе здесь придется готовиться к бою, - говорится в воспоминаниях фронтовика, опубликованных Московским домом ветеранов войн и вооруженных сил. - Вечером сообщили, что мы участвуем в параде седьмого ноября. Мы не поверили - время уже совсем тревожное, бомбили чуть ли не каждый день. Я видел, как немецкий самолет бросил бомбу в районе Центрального телеграфа. Но парад состоялся, и мы шли плечом к плечу с теми, кто прямо с Красной площади уходил на фронт".

Парад начался в 8.00. Перед красноармейцами и партизанами выступил лично Иосиф Сталин. Сохранившиеся кадры исторической хроники свидетельствуют, что тон его речи был ровным, вселяющим уверенность. Вождь говорил о том, что советская страна бывала в гораздо более тяжком положении в 1918-м: из-за иностранной интервенции, нехватки продовольствия и отсутствия союзников. Тогда три четверти страны было временно потеряно, говорил с трибуны Сталин. "Германия истекает кровью и запрягает последние силы", - указывал он. Сталин также напомнил о великих русских победах: "Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!".

Шествие по площади начали пехотинцы, затем промаршировали отряды вооруженных рабочих. Все участники парада были готовы к внезапному нападению врага. Затем перед Кремлем прошли кавалеристы, уступившие место 200 современным на тот момент танкам. В параде должна была принять участие и авиация, но в то утро поднялся сильный буран, стояла низкая облачность, и машины остались на аэродромах.

В общей сложности по площади прошли более 28 тысяч красноармейцев и ополченцев. Прямо с парада они отправились на фронт - бои шли буквально в 30 километрах от границ Москвы. Новости о параде быстро разлетелись по всему миру и дали понять: столица не сдастся, будет до последнего отбиваться. Так и произошло. В том же году Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила немцев на сотни километров от города. Это была первая крупная победа советских войск в Великой Отечественной войне. Той же осенью в жутких условиях снимался, монтировался и озвучивался документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой". Он вышел на экраны в 1942-м и впоследствии получил Оскар.