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07.11.2019 10:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сергей Собянин: Парад на Красной площади навсегда вошел в историю

Текст: Сергей Бабкин

К участникам торжественного марша в честь военного парада 1941 года с трибуны на Красной площади обратился мэр Сергей Собянин. "Этот славный день навсегда вошел в историю России, - сказал он. - Здесь, на Красной площади, в сердцах загорелась надежда. Отсюда, от стен Кремля, начался долгий путь на Берлин".

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
В Москве перекрыли центр на время парада 7 ноября

В начале парада на площадь под марш "Священная война" военнослужащие внесли флаги России и Москвы и копию Знамени Победы. На площадь въехали "полуторки", в кузовах которых - бойцы в форме времен войны. На большом экране напротив ГУМа показали кадры исторической кинохроники: сам исторический парад, запись москвичей в ополченцы, сооружение противотанковых "ежей" на подступах к городу.

Как уже писала "РГ", в торжественном марше в честь 78-летия военного парада 7 ноября участвуют более 4 тысяч военнослужащих, кадет, суворовцев и исторических реконструкторов. На Красной площади в числе почетных гостей - ветераны войны. В том числе, старейший из участников того самого парада, 97-летний Евгений Ануфриев.

Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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