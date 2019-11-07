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07.11.2019 18:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тиражируемые в СМИ образы могут серьезно повлиять на демографию

Текст: Виктор Девицын (Белград)
Тиражируемые СМИ медиаобразы, основанные на стереотипах, настолько устойчивы, что могут серьезным образом влиять на демографическую ситуацию в обществе. Такое мнение на VII Международном форуме программы "Святость материнства" высказала профессор Ольга Савинова, заведующая кафедрой журналистики Института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ).
Фото: управление по связям с общественностью ННГУ Фото: управление по связям с общественностью ННГУ
Фото: управление по связям с общественностью ННГУ

- Тема семейных ценностей должна присутствовать в гуманитарной повестке СМИ на постоянной основе, - считает она. - Поскольку, как отметила профессор МГУ Татьяна Фролова, "от качества гуманитарной повестки СМИ зависит степень эффективности влияния медиаконтента на позитивные преобразования в социальной сфере, на создание благоприятных условий для развития человека и общества". Поэтому вопросы подготовки будущих журналистских кадров, готовых продвигать традиционные семейные ценности, приобретают сегодня особую актуальность.

Фото: архив фонда Андрея Первозванного
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По словам Ольги Савиновой, в преподавательской среде сейчас обсуждаются новые вызовы времени, связанные с цифровой революцией, реконструкцией традиционных медиасистем, глобализацией информационных потоков. При этом в журналистском образовании никак нельзя допустить разрыва ментальных и технологических составляющих.

- Опыт работы на кафедре журналистики НННГУ убедил меня в том, что доминантой образования наряду с профессиональными навыками является формирование культуры, традиционных нравственных ценностей личности будущего журналиста, - продолжает Ольга Николаевна. - В условиях, когда молодому поколению навязываются чуждые ценности, наносящие вред духовному здоровью и разрывающие культурный код поколений, сохранение нравственных ценностных начал выступает как государственная задача в системе образования.

Что делается в этом плане на кафедре журналистики ННГУ? В рамках образовательных программ и курсов студенты слушают спецкурс "Формирование традиционных семейных ценностей в СМИ", проводят контент-анализ прессы, участвуют в проведении социально-значимых проектов, связанных с вопросами формирования духовности, нравственных начал, выполняют тематические курсовые и дипломные работы (в частности, связанные с вопросами реализации программы "Святость материнства"), в которых раскрывается роль СМИ в продвижении традиционных семейных ценностей, сохранении женского здоровья, формировании образа женщины-матери, укреплении и поддержки многодетных семей.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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Магистранты кафедры журналистики регулярно проводят контент-анализ федеральных и региональных изданий по вопросу освещения семейной тематики в СМИ.

- Вот некоторые тренды последнего полугодия, зафиксированные по итогам проделанной работы. В процентном отношении обращения к теме семьи в региональных СМИ составляет 7-9 процентов. В некоторых федеральных изданиях, например, в "Литературной газете", семейная тематика - это лишь фрагмент общего большого разговора о культуре, но и это само по себе немало. Реклама и гламур превалируют даже в таких изданиях, которые, казалось бы, призваны вести семейную тему, тему женщины-матери. Например, в журнале "Крестьянка", - приводит результаты исследования Ольга Савинова. - Коммерциализация прессы отодвигает гуманитарные задачи на второй план.

Кстати

Особую значимость, по мнению профессора ННГУ, приобретают вопросы продолжения послевузовского образования. В свое время свои предложения по организации переподготовки и повышения квалификации журналистских кадров кафедра журналистики направила в итоговый документ решений II форума программы "Святость материнства". И в соответствии с его рекомендациями 27-30 мая 2013 года в Нижнем Новгороде прошли курсы повышения квалификации журналистов нижегородских изданий по теме "Формирование традиционных семейных ценностей в СМИ". По сути был дан старт образовательному проекту программы "Святость материнства" по всей России, так как этот проект был поддержан и в других регионах. Содержательную часть курсов разработала кафедра журналистики ННГУ.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ивановская область VII форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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