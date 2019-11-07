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07.11.2019 11:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Белграде пройдет седьмой форум программы "Святость материнства"

Текст: Яна Шамаева (Белград)
7 ноября в Белграде (Сербия) начнет работу седьмой международный форум программы "Святость материнства". Мероприятие рассчитано на два дня, в этом году его посвятили теме "Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Организаторы ожидают около 400 участников из 11 стран - России, Сербии, Беларуси, Украины, Казахстана, Италии, Китая, Польши, США, Грузии и Черногории.

До этого форум проходил в городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде. В 2018 году впервые вышел за пределы страны - тогда его провели в Минске. В этом году форум программы "Святость материнства" пройдет в Сербии.

Фото: depositphotos.com
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Выбор на эту страну пал не случайно: дело в том, что у Фонда Андрея Первозванного, который реализует программу, сложились добрые и партнерские отношения с местным фондом братьев Каричей. Именно поэтому сербские партнеры предложили провести мероприятие в Белграде.

Кроме того, выбор обусловлен тесным и многосторонним сотрудничеством России и Сербии на уровне гражданского общества и межгосударственных отношений.

- Форум обещает стать, по сути, первым крупным мероприятием, посвященным семейной тематике, в истории двухсторонних отношений России и Сербии. Мы считаем, что сотрудничество наших стран именно в семейной сфере обладает огромным потенциалом на фоне очень тесных культурных контактов, а также с учетом объективных задач в сфере семейной политики в России и Сербии, - сообщили организаторы.

В рамках форума запланировано проведение круглых столов по темам: "Сотрудничество НКО, бизнес-сообщества и государства в сфере поддержки молодых семей, материнства, отцовства и детства", "Опыт и перспективы преподавания "Семьеведения" ("Основ семейной жизни")", "Современная молодая семья: проблемы репродуктивного здоровья и повышения рождаемости", "Правовая защита семьи, родительства и детства: тенденции, проблемы, практики", "Семейно-ориентированная информационная политика: опыт и перспективы"

Справка "РГ"

Международный форум "Святость материнства" в Белграде проводит Фонд Андрея Первозванного совместно с Фондом братьев Карич из Сербии. Программа "Святость материнства" реализуется с 2006 года и направлена на восстановление потенциала семьи как основополагающего института. В рамках программы проводится социальная и психологическая поддержка беременных женщин, молодых матерей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также ведется деятельность, направленная на утверждение семейных ценностей, просветительская работа с молодежью.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ивановская область VII форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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