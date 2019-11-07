В Москве перекрыли центр на время парада 7 ноября

На нескольких улицах в центре Москвы введены ограничения для проезда, сообщает официальный портал мэрии. Это связано с проведением традиционного памятного марша в честь 78-летия парада 1941 года на Красной площади.

Участок Ильинки от Новой до Красной площади оцеплен до 13.00. До этого времени нельзя проехать по части Варварки и по площади Васильевский Спуск. До полудня ограничено движение по одной полосе на Моховой улице между Большой Никитской и Тверской. Аналогичное ограничение - в районе Большого театра.

С 13.00 закроют Страстной бульвар от Большой Дмитровки до Петровки и саму Петровку от Страстного бульвара до Театрального проезда. Движение откроют, когда пройдут парадные колонны.