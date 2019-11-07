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07.11.2019 21:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве пройдет виолончельный фестиваль Vivacello

Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Художественный руководитель фестиваля Борис Андрианов и сам не прочь выйти на сцену. Фото: Предоставлено фестивалем Vivacello Художественный руководитель фестиваля Борис Андрианов и сам не прочь выйти на сцену. Фото: Предоставлено фестивалем Vivacello
Художественный руководитель фестиваля Борис Андрианов и сам не прочь выйти на сцену. Фото: Предоставлено фестивалем Vivacello

XI Международный виолончельный фестиваль Vivacello, Москва, 10-20 ноября

Приезд в Москву живого классика, польского композитора Кшиштофа Пендерецкого, российские премьеры новых сочинений для виолончели Самюэля Струка, Джеральда Финци, Анатолиюса Шендероваса, сюита Джованни Соллимы в транскрипции Георгия Гусева, перформанс "Концерт для виолончели с характером" по сценарию Саши Филипенко - это только контуры афиши одного из самых ярких российских фестивалей Vivacello, который пройдет в Москве под руководством Бориса Андрианова. За десять лет своей истории Vivacello стал по-настоящему актуальной площадкой для виолончелистов разных поколений и композиторов, пишущих для виолончели. Поэтому в дни, когда в московских залах проходят концерты Vivacello, у публики появляется уникальная возможность услышать весь репертуарный спектр для виолончели: сольный, ансамблевый, с оркестром, исторический и современный, и обязательно, по традиции фестиваля - новейший, премьерный. На открытии в зале "Зарядье" прозвучит российская премьера концерта французского композитора Самюэля Струка "Мечта Майи", написанного для виолончели, аккордеона и оркестра (2015) - волшебное путешествие по мирам, музыкально вдохновленное не только разными композиторскими языками, но и традиционной индийской, африканской и карибской музыкой. В этой же программе выступит Кшиштоф Пендерецкий, который сам будет дирижировать своим сочинением, однажды уже звучавшим в его исполнении на Vivacello (2008) - Concerto grosso N1, шедевр композитора, драматургически близкий его духовным сочинениям. Настоящий оммаж виолончели, а именно, инструментам современного мастера Габриэля Джебрана Якуба, названного "Страдивари наших дней", будет представлен во флигеле "Руина" МУАР имени Щусева. На девяти инструментах из пятидесяти, созданных Джебраном Якубом по образцу виолончели Антонио Страдивари Gore-Booth 1710 года, прозвучит "Бахиана" Вила Лобоса и сочинения для виолончельных ансамблей. А на следующий день в Малом зале консерватории пройдет премьера перформанса, посвященного инструменту, на котором играет Борис Андрианов - виолончели работы знаменитого венецианского мастера Доменико Монтаньяны, создававшего уникальные инструменты три века назад. "Концерт для виолончели с характером" исполнят Борис Андрианов, Гай Джонстон (Великобритания) и актриса Татьяна Друбич. Российская премьера прозвучит и в Камерном зале Дома музыки (15 ноября - транскрипция сочинения Джованни Соллимы "Когда мы были деревьями", вдохновленного 600-летним фикусом на площади Пьяцца Марина в Палермо.

Завершится Vivacello в Зале Чайковского большой программой с участием БСО им. Чайковского (британский дирижер Джастин Браун), где прозвучит впервые в России одно из самых известных сочинений композитора Джеральда Финци - Концерт для виолончели с оркестром (1955), романтический и виртуозный.

Сергей Догадин выступил в Москве с Мариинским оркестром в "Зарядье"
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