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07.11.2019 17:54
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

В Москве в доставке появились роботы

Текст: Сергей Бабкин

Роботы-доставщики появились в Москве: их тестирование начал "Яндекс". Пока - возле своей штаб-квартиры. Эти чем-то похожие на луноходы машинки вполне успешно доставляют документы, сообщили "РГ" в пресс-службе инновационной компании.

Фото: Мичил Яковлев
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Самоходного курьера-робота назвали "Яндекс. Ровер". Высота его около полуметра. Скорость - примерно пешеходная. У доставщика, судя по видео, есть ниша, в которую загружают бумаги. И робот абсолютно автономно перевозит их до автобуса по территории возле офиса. Ровер сам распознает объекты, объезжает препятствия, пропускает пешеходов и животных - причем даже в темноте. Это все благодаря специальному прибору лидару - он используется и в беспилотных автомобилях.

"При создании Ровера мы использовали наши наработки в области беспилотного управления, - говорит Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей в "Яндексе". - Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали все с нуля. Я уверен, что уже в ближайшем будущем подобные роботы найдут множество применений. Например, они могут стать незаменимыми для этапа "последней мили" в логистике".

Хотя робот пока безупречен, за его движениями все равно следит оператор. Если испытания пройдут удачно, Ровера могут взять на работу. Например, он может развозить еду или товары из интернет-магазинов.

Digital Технологии Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Роботы: настоящее и будущее
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