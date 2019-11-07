В Подмосковье выявлена группа риска водителей

Ведомства проанализировали вынесенные нарушителям постановления за превышение скорости за 6 месяцев этого года. Оказалось, что 8,3 миллиона постановлений выписаны 3,3 миллиона автовладельцев. За этот период по одному штрафу получили 2,5 миллиона собственников машин. От 2 до 10 нарушений совершили 700 тысяч человек.
А вот далее начинается уже та самая группа риска. В ней оказалось около 91 тысячи автовладельцев. От 11 до 20 нарушений совершили 74 тысячи человек. От 21 до 50 - 16 тысяч человек. От 51 до 100 - 1,3 тысячи автомобилистов. Свыше 100 нарушений совершили 247 человек. Именно с этой группой и необходимо работать.
Как пояснил заместитель министра транспорта Подмосковья Игорь Королев, есть данные, в каких местах совершаются эти нарушения. Возможно они происходят из-за неправильной организации движения. Это быстро устраняется.
Самые злостные нарушители на контроле у ГИБДД. Возможны рейды в местах концентрации нарушителей. А всех остальных планируется предупреждать о таких местах.
Еще с июня подмосковные власти изменили подход к устранению очагов аварийности. Теперь они устраняют не очаги, а зоны концентрации мест ДТП. Всего таких зон в Подмосковье - восемь. Наводится порядок на дороге, ставятся ограждения, в том числе и тросовые. Кстати, впервые в России именно в Подмосковье начали устанавливать тросовое ограждение на двухполосной дороге. Его установка еще не закончена, а два лобовых столкновения оно уже предотвратило.
Но когда все технические средства применены, остается работать с водителями. По словам начальника УГИБДД Московской области Виктора Кузнецова в 80 процентах случаев в авариях виноваты именно водители. Каждое пятое ДТП происходит из-за того, что автомобиль двигался со скоростью, не соответствующей условиям.
Как показал опрос, 50 процентов водителей превышают скорость в пределах 20 км/ч - нештрафуемого порога. Поэтому в прошлом месяце ГИБДД провело социальную кампанию "Некуда спешить". Водителям объясняли, чем грозит превышение скорости.
Как подчеркнул Виктор Кузнецов, у ГИБДД не только карательные функции, главная задача - предупредить нарушение.
На следующей неделе на дорогах Подмосковья стартует новая кампания, направленная на то, чтобы объяснять людям необходимость пристегиваться в машине. В прошлом году было выписано более 100 тысяч постановлений за непристегнутый ремень безопасности. А между тем он повышает шансы выжить в два раза при лобовом столкновении.