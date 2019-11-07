В Подмосковье выявлена группа риска водителей

ГИБДД и минтранс Московской области нашли новое направление для работы, чтобы сделать дороги безопасными. Они собираются адресно воздействовать на группу риска. То есть на тех, кто регулярно нарушает правила.

Ведомства проанализировали вынесенные нарушителям постановления за превышение скорости за 6 месяцев этого года. Оказалось, что 8,3 миллиона постановлений выписаны 3,3 миллиона автовладельцев. За этот период по одному штрафу получили 2,5 миллиона собственников машин. От 2 до 10 нарушений совершили 700 тысяч человек.

А вот далее начинается уже та самая группа риска. В ней оказалось около 91 тысячи автовладельцев. От 11 до 20 нарушений совершили 74 тысячи человек. От 21 до 50 - 16 тысяч человек. От 51 до 100 - 1,3 тысячи автомобилистов. Свыше 100 нарушений совершили 247 человек. Именно с этой группой и необходимо работать.

Как пояснил заместитель министра транспорта Подмосковья Игорь Королев, есть данные, в каких местах совершаются эти нарушения. Возможно они происходят из-за неправильной организации движения. Это быстро устраняется.

Самые злостные нарушители на контроле у ГИБДД. Возможны рейды в местах концентрации нарушителей. А всех остальных планируется предупреждать о таких местах.

Половина водителей превышают ­скорость в пределах 20 км/ч

Еще с июня подмосковные власти изменили подход к устранению очагов аварийности. Теперь они устраняют не очаги, а зоны концентрации мест ДТП. Всего таких зон в Подмосковье - восемь. Наводится порядок на дороге, ставятся ограждения, в том числе и тросовые. Кстати, впервые в России именно в Подмосковье начали устанавливать тросовое ограждение на двухполосной дороге. Его установка еще не закончена, а два лобовых столкновения оно уже предотвратило.

Но когда все технические средства применены, остается работать с водителями. По словам начальника УГИБДД Московской области Виктора Кузнецова в 80 процентах случаев в авариях виноваты именно водители. Каждое пятое ДТП происходит из-за того, что автомобиль двигался со скоростью, не соответствующей условиям.

Как показал опрос, 50 процентов водителей превышают скорость в пределах 20 км/ч - нештрафуемого порога. Поэтому в прошлом месяце ГИБДД провело социальную кампанию "Некуда спешить". Водителям объясняли, чем грозит превышение скорости.

Как подчеркнул Виктор Кузнецов, у ГИБДД не только карательные функции, главная задача - предупредить нарушение.

На следующей неделе на дорогах Подмосковья стартует новая кампания, направленная на то, чтобы объяснять людям необходимость пристегиваться в машине. В прошлом году было выписано более 100 тысяч постановлений за непристегнутый ремень безопасности. А между тем он повышает шансы выжить в два раза при лобовом столкновении.