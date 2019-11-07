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07.11.2019 20:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Время и деньги

Запущен калькулятор для расчета цены поездок по МЦД
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
На сайте столичного метрополитена появился тарифный калькулятор, с помощью которого можно узнать, во сколько обойдется поездка по Московским центральным диаметрам. Запустить движение по первым из них планируется уже в ноябре.

Калькулятор представляет собой интерактивную карту метро и МЦК с интегрированной схемой первых двух диаметров "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск". Достаточно выбрать начальную и конечную станцию маршрута, после чего сервис покажет стоимость и время поездки, а также цену, которую придется заплатить за проезд по тому же маршруту сегодня. В абсолютном большинстве случаев запуск МЦД позволит пассажирам существенно сэкономить время и деньги.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек

Напомним, МЦД - это, по сути, наземное метро, которое насквозь пересечет не только всю Москву, но и многие районы Подмосковья. Линии железной дороги, по которым сейчас курсируют обычные пригородные электрички, превратятся в единую сеть со столичной подземкой. У них будут общие билеты, удобные пересадки и даже время работы. Но главное, поезда по МЦД будут курсировать куда чаще обычных электричек. Интервалы в часы пик не превысят пяти-шести минут.

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