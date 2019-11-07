Запущен калькулятор для расчета цены поездок по МЦД

На сайте столичного метрополитена появился тарифный калькулятор, с помощью которого можно узнать, во сколько обойдется поездка по Московским центральным диаметрам. Запустить движение по первым из них планируется уже в ноябре.

Калькулятор представляет собой интерактивную карту метро и МЦК с интегрированной схемой первых двух диаметров "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск". Достаточно выбрать начальную и конечную станцию маршрута, после чего сервис покажет стоимость и время поездки, а также цену, которую придется заплатить за проезд по тому же маршруту сегодня. В абсолютном большинстве случаев запуск МЦД позволит пассажирам существенно сэкономить время и деньги.

Напомним, МЦД - это, по сути, наземное метро, которое насквозь пересечет не только всю Москву, но и многие районы Подмосковья. Линии железной дороги, по которым сейчас курсируют обычные пригородные электрички, превратятся в единую сеть со столичной подземкой. У них будут общие билеты, удобные пересадки и даже время работы. Но главное, поезда по МЦД будут курсировать куда чаще обычных электричек. Интервалы в часы пик не превысят пяти-шести минут.