В Якутии завели дело после того, как девушке дали "порулить" самолетом

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после проверки скандального видеоролика. На нем запечатлена 33-летняя девушка за штурвалом самолета Ан-24.

По версии следствия, 31 августа 2019 года один из пилотов передал знакомой, не имеющей допуска и свидетельства к осуществлению полетов, управление Ан-24, летевшим из Якутска в Саккырыыр. При этом на борту находились пассажиры.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточнили в пресс-службе ведомства.