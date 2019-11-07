В главном архитектурном управлении мэрии Якутска прошли обыски

В четверг в главном архитектурно-планировочном управлении мэрии Якутска прошли обыски.

"В рамках расследования уголовного дела следователи СК провели обыски в главном архитектурном управлении мэрии Якутска", - сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Ранее, в мае этого года в муниципальном учреждении уже проводили обыски сотрудники УФСБ по Якутии. Тогда по подозрению в получении взятки за незаконное внесение изменений в градостроительную документацию был задержан один из работников ГлавАПУ. По словам мэра города Сарданы Авксентьевой, это было связано с ее заявлениями в правоохранительные и надзорные органы по вопросам незаконного выделения земельных участков, а также выдачи разрешений на строительство в Якутске.

С чем связан сегодняшний интерес правоохранительных органов к ГлавАПУ, в региональном следственном управлении СК России не комментируют.